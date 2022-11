'Storie di donne di storia', progetto Associazione Club Medici

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Primi vagiti per 'Storie di Donne di Storia', l'innovativo progetto dell'Associazione Club Medici nell'ambito del network "Cultura è Salute" dedicato alle grandi donne di scienza che hanno segnato la storia. L'iniziativa, patrocinata dalla FNOMCeO, punta a diffondere la conoscenza di quelle donne fuori dall'ordinario che, nonostante opposizioni, barriere, ostacoli, sono riuscite a lasciare un segno profondo nella storia delle scienze.

L'obiettivo del progetto è realizzare in itinere la prima enciclopedia video musicale su tali donne, che hanno rotto gli stereotipi e si sono fatte largo in ambiti tradizionalmente maschili. Un'iniziativa "work in progress" che si potrà espandere in base alla condivisione ed alla partecipazione che riuscirà a suscitare. La sua originalità sta nel format scelto nella ricostruzione del profilo di tali donne stra-Ordinarie. Infatti sarà possibile conoscerle non solo attraverso interviste, commenti e riflessioni ma soprattutto con la musica, entrando così nella dimensione più squisitamente soggettiva dei personaggi.

La prima video-puntata di "Storie di Donne di Storia" è stata già realizzata dall'Associazione Club Medici ed è dedicata a Maria Montessori. Per la realizzazione della seconda su Ildegarda di Bingen è attiva una campagna di crowdfunding.

Seguiranno gli altri episodi, tra i quali i primi sei dedicati a Mulieres Salernitanae, Franca Ongaro Basaglia, Margherita Hack e Lou Andreas-Salomé. (ANSA).