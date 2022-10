Ognissanti: Ama, nei cimiteri accoglienza e presidi rafforzati

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - In occasione della ricorrenza dei defunti in tutti i cimiteri capitolini è scattato il piano di accoglienza con presidi e servizi rafforzati. Il programma di iniziative, predisposto da Ama d'intesa con Roma Capitale, assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, è volto ad assicurare assistenza ai cittadini che si recheranno in visita ai propri cari. Il programma comprende anche un ricco calendario di appuntamenti culturali al Verano, con percorsi guidati a tema su arte, storia, cinema, letteratura ed eventi speciali nei giorni di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti: brani recitati ed eventi performativi a cura dell'Accademia Nazionale di Danza, nel corso della visita "Le audaci", 100 anni di storia al femminile raccontati partendo dalle testimonianze funebri; un concerto al Quadriportico sulla musica da film, con un omaggio speciale ad Ennio Morricone, eseguito dalla Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale; e l'inaugurazione del percorso naturalistico "Natura, storia e paesaggio al Cimitero Monumentale del Verano".

I cimiteri capitolini fino al 2 novembre saranno aperti secondo i seguenti orari: Verano, Flaminio e Laurentino dalle 7.30 alle 18.00; Ostia Antica San Vittorino dalle 7.00 alle 17.00; Cesano, S. Maria di Galeria, Maccarese, Isola Farnese, Castel di Guido e S. Maria del Carmine (Parrocchietta) dalle 8.00 alle 17.00.

L'accesso al pubblico è consentito fino a un'ora prima della chiusura dei cancelli.

Al Verano sono allestiti 5 punti accoglienza presidiati da personale Ama che, oltre a distribuire materiale informativo, forniscono indicazioni ai visitatori per la localizzazione delle tombe grazie a collegamenti con i "punti supporto" degli uffici centrali. Al Verano, fino al 2 novembre, è potenziato il servizio navetta gratuito con 21 fermate. Le navette sono idonee al trasporto delle persone diversamente abili. (ANSA).