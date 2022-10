Proteste alla Sapienza, identificato uno dei manifestanti

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Uno dei partecipanti della manifestazione organizzata dai collettivi questa mattina davanti alla Sapienza è stato identificato dalle forze dell'ordine. In totale, in base a quanto si apprende, erano circa una cinquantina i giovani che davanti alla facoltà di Scienze Politiche hanno esposto striscioni per protestare contro un convegno organizzato da Azione Universitaria, sigla degli studenti di destra. Il manifestante, che ha brandito una asta contro gli agenti, sarebbe stato identificato e la sua posizione è al vaglio della polizia. (ANSA).