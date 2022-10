'Quando meno diventa più', video contest su Sport e Inclusione

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Quando la società vede nella diversità, fisica, sensoriale o motoria un minus, si corre il rischio di alimentare la fragilità. Ecco un'opportunità per sondare la sensibilità e la creatività con un video contest che invita gli studenti ad esprimere la loro visione sull'antifragilità in un videoclip di 90 secondi perché loro, i ragazzi, in questo sono maestri". Così in una nota gli organizzatori.

"Abbiamo esempi di campioni in grado di trasformare la diversità in talento e Olimpyus nella persona del suo presidente Daniele Verdesca, opera e sostiene la cultura e i principi dello sport integrandoli e partecipando alla vita scolastica e delle comunità educante - spiegano - Una prima fase finalizzata a concorrere al Contest compilando la scheda di partecipazione e il successivo caricamento dei videoclip in gara, da realizzare sulla pagina ufficiale del sito web dell'Associazione: www.olimpyus.it/contest-2022. Una seconda fase in cui i videoclip saranno valutati sulla base della "popolarità" raggiunta a livello social, ossia in relazione al numero dei 'mi piace' assegnati al videoclip, pubblicato sul canale Youtube dell'Associazione dedicato al concorso (dal menu cliccare sui social) oltre al punteggio di una Giuria multidisciplinare".

Maggiori informazioni sul regolamento e sui premi in palio sono disponibili sul sito www.olimpyus.it. Importante sarà inviare il video entro il 15 novembre 2022, ma da monitorare una eventuale proroga per il caricamento dei video. (ANSA).