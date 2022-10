Tpl: nel Lazio minibus elettrici per garantire servizio

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - A Civitavecchia, per continuare a garantire il trasporto pubblico locale, nonostante l'aumento esponenziale del costo del metano da autotrazione, più che quadruplicato negli ultimi 12 mesi, arrivano i Minibus elettrici della Tecnobus Industries s.r.l. di Frosinone.

L'accordo, stipulato tra Civitavecchia Servizi Pubblici e l'azienda produttrice di autobus totalmente elettrici e made in Italy Tecnobus, rappresenta un primo atto per fronteggiare l'emergenza caro carburanti.

Paolo Marini e Fabrizio Lungarini, rispettivamente amministratore unico di Tecnobus e presidente di Civitavecchia Servizi Pubblici, presenti a "Next Mobility Exhibition" in Fiera Milano, affermano "questo accordo va ad inserirsi all'interno del protocollo d'intesa siglato a giugno tra Csp srl e la Tecnobus, finalizzato all'ottenimento di un contratto di sviluppo per i Bus Elettrici, finanziato da Invitalia per conto del Ministero dello Sviluppo Economico per 30 milioni di euro." La Tecnobus è presente sul mercato dal 1994 con più di 500 modelli venduti in tutto il mondo, un'esperienza di più di 200 milioni di km percorsi, che ne garantiscono l'efficienza e la sostenibilità grazie ad una batteria totalmente riciclabile.

"Saremo i primi - conclude Pica, direttore generale Tecnobus - a offrire a Civitavecchia il servizio di trasporto pubblico, 100% elettrico, che porta i passeggeri dalle navi da crociera direttamente alla stazione ferroviaria". (ANSA).