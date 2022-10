Caro energia: Regione Lazio, proseguirà lo smart working

"Anche la Regione Lazio sta preparando un piano di risparmio energetico da attuare nelle sedi di Roma e del Lazio: tra queste sicuramente, oltre alla prosecuzione dello smart working per i dipendenti, sono previste anche la riduzione dell'illuminazione negli uffici (con chiusura anticipata di alcune strutture o almeno di quegli uffici che non hanno contatti con il pubblico e che non forniscono servizi essenziali) e la diminuzione della temperatura del riscaldamento come già annunciato anche dal Governo con l'arrivo della stagione invernale". Così all'ANSA il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori.

"Stiamo inoltre realizzando uno studio per poi procedere con interventi mirati a ridurre al minimo i consumi energetici in tutte le nostre sedi, insieme a una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, affinché ci sia un utilizzo più ragionato, consapevole e soprattutto ridotto della luce e del gas anche nelle nostre case, per non appesantire ulteriormente le bollette e per affrontare in modo deciso la crisi energetica", conclude Leodori.