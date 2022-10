Pugilato: Fpi e Romics, campioni diventano eroi dei fumetti

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Per la prima volta una disciplina olimpica, nello specifico il pugilato, sarà protagonista nei quattro giorni di 'Romics', grande rassegna internazionale sul fumetto, l'animazione e i games, organizzata dalla Fiera di Roma. Infatti fino a domenica i campioni di ieri e di oggi, testimonial della Federazione Pugilistica Italiana (Fpi), Roberto Cammarelle, Patrizio Oliva, Irma Testa, Simona Galassi e Aziz Abbes Mouhiidine incontreranno i loro avatar cartoon e il pubblico all'interno del mega stand in cui la Fpi lancerà la campagna di Comunicazione 'Boxing Heroes'-Campioni del Pugilato-Eroi dei Fumetti, declinata come campagna di tesseramento/affiliazione 2022-2023 ma soprattutto come progetto valoriale e motivazionale rivolto ai giovani, con claim dedicato: "Entra nell'Universo Fpi e scegli il Campione che vuoi diventare".

Ideata e realizzata insieme ad Artmediasport e Arf! Festival, a cui è stata affidata la direzione artistica del progetto, e patrocinata dal Coni e da Sport e Salute, la campagna è incentrata sulla 'cartoonizzazione' dei campioni del Pugilato, disegnati come Avatar/Fumetti dal fumettista, illustratore e 'character designer' Luca Genovese.

Main event sarà la conferenza stampadi sabato alle 10.15 in cui, insieme ai campioni e a Luca Genovese, saranno mostrati al pubblico i primi sei 'Boxing Heroes' (Nino Benvenuti, Roberto Cammarelle, Patrizio Oliva, Irma Testa, Simona Galassi, Aziz Abbes Mouhiidine) trasformati in fumetti, "con una precisa identificazione e con i poteri e i valori - è scritto in una nota della Fpi - del pugilato: coraggio, determinazione, passione, rispetto, sicurezza e competizione. Domenica c'è l'appuntamento con il Panel 'Boxing Heroes/Il Comics come strumento di comunicazione dello Sport', promosso anche sui canali digitali del Festival, in cui gli 'eroi della Boxe' e Genovese risponderanno alle domande del pubblico. Inoltre nell'Area Fpi, ubicata nel Padiglione 6 della Fiera di Roma, sarà possibile, sul ring 'Romics-Fpi', allenarsi con i tecnici federali, guidati dal maestro Massimo Barone, e incrociare i guantoni con i 'Boxing Heroes', partecipando al contest che riserverà ai vincitori gadget autografati. (ANSA).