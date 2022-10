Iran: consigliere Campidoglio si tagliano ciocca capelli

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Donne, vita, liberta'", questo lo slogan alla manifestazione in piazza del Campidoglio a sostegno delle donne iraniane, dove hanno partecipato gli assessori capitolini Monica Lucarelli e Andrea Catarci. Dopo la manifestazione indetta ieri da Amnesty International, oggi, tra bandiere e immagini di Masha Amini, le consigliere del Campidoglio si sono tagliate una ciocca di capelli come simbolo della protesta. "Questa mattina abbiamo anche manifestato in Piazza del Campidoglio a sostegno delle straordinarie donne iraniane che, in queste ore difficili, stanno lottando con grande coraggio per la loro libertà di scelta, una rivoluzione coraggiosa che non può rimanere isolata", scrivono le elette del Pd. "Solidarietà del Campidoglio, tutto, per le donne iraniane.

Masha Amini e tutte le altre vittime, dimostrano la statura, la forza, il carattere di queste straordinarie donne ma anche uomini che rivendicano di poter vivere una vita normale e libera. Sempre nel pieno rispetto del prossimo. Siamo tutti Mahasa", scrive Rachele Mussolini, esponente di FdI, postando la foto della manifestazione mentre si taglia la ciocca di capelli.

(ANSA).