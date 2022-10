Covid: Lazio, +50% contagi in una settimana

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Nel Lazio in una settimana i contagi Covid segnano un +50%, l'incidenza è in aumento a 368 casi ogni 100 mila abitanti (era 238 la scorsa settimana) mentre il valore Rt registra un +1.24. Oggi su 4.442 tamponi molecolari e 17.968 tamponi antigenici per un totale di 22.410 tamponi, si registrano 3.771 nuovi casi positivi (+297), sono 6 i decessi (+1) e stabile a 473 il numero dei ricoverati. Le terapie intensive sono a quota 30 (+1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.794. (ANSA).