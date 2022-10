Filarmonica Romana, musica e video dalla pandemia

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Tre musicisti interpreti del repertorio della musica d'oggi - Dan Flanagan violino, Francesco Prode pianoforte, Adam Vidiksis percussioni - che eseguono prime assolute di sedici compositori di diverse generazioni, nazionalità e percorsi artistici, avvalendosi dell'apporto dell'elettronica e di video d'artista. E' il mix di note, suoni e videoinstallazioni di Liminal space, il concerto che la Filarmonica Romana propone l' 8 ottobre alle 18:30 nella sua sede di via Flaminia 118. Il progetto multimediale - a cura di John Crawford (video artist director), Riccardo Santoboni (live electronics), Giovanni Costantini (regia del suono) con la collaborazione della coreografa Lisa Naugle per I movimenti coreografici dei video - è frutto della collaborazione tra l'Università degli Studi Tor Vergata, tre università americane California (Irvine, California - Berkeley e Temple University - Filadelfia) e il Conservatorio di Musica Santa Cecilia. Ad accomunare questi lavori, è l'essere stati prodotti tutti durante la pandemia. L' emergenza provocata dal virus - spiegano i promotori - ha messo in crisi ogni scala di valori. I compositori e video-artisti esprimono come hanno affontato la realtà in quel periodom e mostrano la personale resilienza, attraverso il linguaggio dei suoni, della danza, del video. ''In antropologia - osserva Santoboni -, la 'liminalità' è la qualità dell'ambiguità o del disorientamento che si verifica nella fase intermedia di un rito di passaggio, quando i partecipanti non mantengono più il loro status pre-rituale, ma non hanno ancora iniziato la transizione allo status che avranno quando il rito è completato. Di solito la liminalità è il momento più creativo: infatti i partecipanti tendono ad adattarsi alla nuova situazione attraverso la resilienza". Da questa condizione sono nate le sedici nuove composizioni. (ANSA).