Da James Ivory a Daniel Pennac gli incontri alla Festa di Roma

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - James Ivory, Premio alla Carriera della Festa del Cinema 2022, sarà protagonista di una masterclass in cui ripercorrerà i momenti più importanti del suo percorso artistico: 32 film, 4 candidature all'Oscar per la regia e un Oscar per la sceneggiatura. E' uno degli incontri della 17/a edizione della Festa del Cinema di Roma (13-23 ottobre). Due specifiche sezioni saranno dedicate agli incontri con il pubblico: Paso Doble e Absolute Beginners oltre ad appuntamenti legati alle proiezioni in programma.

Paso Doble: il primo incontro, "Stregati dal grande schermo", coinvolgerà due fra i maggiori autori italiani, Sandro Veronesi e Francesco Piccolo. Dove va il western? è il tema che sarà affrontato con Francesca Comencini e Gabe Polsky, la prima regista della serie Django, il secondo autore di Butcher's Crossing, ambientato nel 1870 nel Colorado, entrambe in anteprima. La Festa del Cinema presenterà il documentario "Jane Campion, la femme cinéma" di Julie Bertuccelli: il pubblico potrà assistere al Paso Doble dal titolo "Viva Jane Campion!" tra la regista Julie Bertuccelli e l'attrice Valentina Cervi, scelta a soli diciannove anni per entrare nel cast di Ritratto di signora. Per Absolute Beginners racconteranno le loro prime esperienze il cineasta francese Luc Besson (La Dernier combat, 1983; Stephen Frears, uno dei più apprezzati registi inglesi (My Beautiful Laundrette, 1985); Mario Martone (Morte di un matematico napoletano, 1992); James Gray (Little Odessa, 1994) che a Roma presenterà anche il suo nuovo film, Armageddon Time, una coproduzione Festa del Cinema e Alice nella città; Paolo Virzì (La bella vita, 1994) di cui si presenterà una speciale versione "director's cut" con il restauro effettuato da Motorino Amaranto e Cineteca di Bologna.

Tra gli incontri quello con Daniel Pennac, in occasione del documentario Daniel Pennac: ho visto Maradona! di Ximo Solano.

Sul palco salirà anche la scrittrice Annie Ernaux, regista, assieme al figlio David Ernaux-Briot, del documentario Les Annees Super 8. Infine, il fotografo Nino Migliori (classe 1926) incontrerà gli spettatori in occasione del documentario Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza di Elisabetta Sgarbi.

