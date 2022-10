Aci: successo oltre previsioni per "Ruote nella Storia" Atina

(ANSA) - FROSINONE, 03 OTT - Sole, auto d'epoca, borghi e cultura: è il mix che ha garantito a "Ruote nella Storia Atina" di domenica 2 ottobre un successo oltre le previsioni. La macchina organizzativa, dopo l'esordio dello scorso anno a Boville Ernica, ha visto di nuovo collaborare l'Automobile Club Frosinone con il club affiliato Aci Storico 'MAC Valle del Liri', Augf, Asd Scuola Guida Sicura ed enti locali.

La carovana di vetture si è ritrovata al mattino presso la Delegazione ACI di Sora e si poi è diretta ad Atina.

All'arrivo in centro, le auto si sono disposte nelle piazze principali coordinate dagli ufficiali di gara Augf, mentre gli istruttori della SafetyDriveSchool hanno allestito lezioni di educazione stradale supportati dai colleghi di Ready2Go ACI e al loro innovativo simulatore di guida 3D.

Le iscrizioni, gestite dal club 'Mac Valle del Liri', hanno visto la partecipazione di oltre 40 equipaggi e 90 persone.

Presente anche il Club affiliato ACI Storico di Anzio "Canves", capitanato dal presidente Cimmino, con 10 equipaggi al seguito.

In tarda mattinata, dopo le visite guidate al museo cittadino, nel salone delle cerimonie di Castello Ducale amministrazione e proloco hanno dato il benvenuto e scambiato alcuni presenti con gli organizzatori, tra cui il presidente A.C. Frosinone Maurizio Federico e la direttrice Celestina Arduini. A seguire, per celebrare il 60mo anniversario dell'uscita del celebre film 'Il Sorpasso', è stata organizzata la presentazione del libro "Il Sorpasso- viaggio nell'Italia del boom" a cura dell'autore Gerry Guida e del responsabile comunicazione dell'ente Andrea Tagliaferri. Il Trofeo per l'auto più rappresentativa è andato proprio ad una Lancia Aurelia B24 convertibile, come quella protagonista del film con Vittorio Gassman, e al suo giovane proprietario Gabriele Santucci. (ANSA).