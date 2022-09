Ciatti: medico legale, morto per edema dopo calcio in testa

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Niccolò Ciatti è morto per un "trauma causato da un violento calcio alla testa che ha provocato un edema cerebrale". E' quanto ha affermato, davanti alla Corte d'Assise di Roma, il medico legale Matteo Polacco, consulente della Procura capitolina, nel processo a carico del cittadino ceceno Rassoul Bissoultanov, accusato di omicidio volontario. Ciatti venne ucciso con pugni e calci l'11 agosto del 2017 fuori ad una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Per questa vicenda Bissoultanov, attualmente latitante, è già stato condannato dal tribunale di Girona a 15 anni di carcere.

Nel corso del suo esame il consulente ha spiegato che sul corpo del ventenne toscano sono state individuate "contusioni riconducibili ad una aggressione. Il calcio lo ha raggiunto alla parte destra del capo - ha aggiunto Polacco -. Ecchimosi erano presenti anche sull'avambraccio destro e sulla mano sinistra".

Agli atti dell'indagine capitolina è finita anche una lettera di "scuse" che il 3 novembre del 2017 l'imputato inviò alla famiglia di Ciatti. "Desidero dal più profondo del mio cuore esprimervi le mie più sentite condoglianze - è detto nella lettera-. Vi chiedo di voler comprendere il mio dolore per quanto accaduto, ma davvero non ho mai desiderato quanto verificatosi e affermo che si è trattato di una disgrazia.

Desidero che siate pienamente convinti che anch'io soffro.

Comprendo che sarà difficile per voi perdonarmi, ma insisto nel porgervi le mie più sincere condoglianze; io non volevo fare del male al vostro familiare". (ANSA).