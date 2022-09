Roma is possible, concerto a sorpresa di Sangiovanni

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Per celebrare l'apertura del nuovo Brand Center di adidas in Via del Corso 132, Sangiovanni si è esibito il 28 settembre a sorpresa su un inedito campo da calcio galleggiante sul Tevere, l'adidas River football, creato appositamente dall'azienda. Il cantante è arrivato al campo in barca e ha interpretato alcuni dei suoi successi.

Sullo stesso campo, il 29 e 30 settembre, si svolgerà un torneo che coinvolgerà scuole di calcio, scuole e associazioni sportive come Calcio Sociale, un'associazione romana che utilizza il gioco del calcio come strumento di cambiamento sociale. L'obiettivo è sfidare le regole convenzionali del calcio e lasciare spazio a valori positivi di inclusione, divertimento e fair play. (ANSA).