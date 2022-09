Lazio: Lotito, 'Maradona mi chiese di allenarsi a Formello'

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Partita della Pace? Ci sono legato per un fatto personale, ossia quando Maradona mi chiese di allenarsi a Formello, per poi rimanere colpito dell'affetto e dell'accoglienza. Diego era un trascinatore, oltre che un grande campione. Era molto sensibile ai valori umani, per lui la Lazio incarnava questi valori". Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a margine della conferenza stampa in Vaticano per presentare Partita per la Pace del prossimo 14 novembre.

"Ho accolto con favore quest'iniziativa. Quando sono entrato nel mondo del calcio - ha detto ancora Lotito -, dissi che il calcio doveva essere didascalico e moralizzatore. L'appello del Papa deve essere recepito da tutte le persone che vivono all'insegna dei valori dello sport. La guerra in Ucraina è nata all'insegna di un interesse geopolitico che non ha nulla a che vedere con l'interesse dei diritti umani". Il calcio, secondo Lotito, "deve unire e non dividere, deve superare le prevaricazioni". (ANSA).