(ANSA) - ROMA, 29 SET - Al via la V edizione del Pet Carpet Film Festival, rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale e ai rapporti speciali condivisi con gli umani, che si svolgerà il 30 settembre, 1 e 2 ottobre a Roma alla Sala Federico Fellini negli Studios di Cinecittà in via Tuscolana, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Anas, Fnovi, Anmvi e in collaborazione con la Polizia di Stato. Una kermesse solidale, nella quale i protagonisti sono gli animali a quattrozampe, quelli con le ali e con la coda, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di perseguire il concetto di sostenibilità ambientale per uno sviluppo nel rispetto e nella tutela del pianeta. Il festival, ideato e promosso dall'associazione senza fine di lucro Pet Carpet fondata e presieduta da Federica Rinaudo sarà condotto quest'anno nella serata finale dall'attrice Manuela Arcuri, innamorata dei suoi cani Romeo e Trilly, mentre le semifinali saranno condotte dal comico e cantante Carmine Faraco, autore di un brano originale dedicato al suo gatto nero, e dal giovane mago Matteo Fraziano, con un numero speciale di ombre sugli animali domestici e wild.

Presidente di giuria l'attore Enzo Salvi, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti degli animali. Numerosi i personaggi dello spettacolo, cultura, sport e giornalismo presenti per valutare i cortometraggi giunti in finale, dopo una prima selezione tra le centinaia di video arrivati dall'Italia e dall'estero, divisi in varie categorie (documentari, corti, cinema d'animazione) e relativi ad animali da compagnia e wild.

Ospite d'onore dell'edizione 2022, realizzata grazie alla collaborazione con Pet Store Conad e Vitakraft, sarà il cane più anziano del mondo: Cicci, 24 anni a gennaio e tanta dolcezza, accompagnato dal suo umano Roberto Cirillo. Accesso al gala gratuito, ma solo su prenotazione, a condizione che si arrivi all'ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano degli animali meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca.

Info www.petcarpetfestival.it (ANSA).