Musica e pittura, concerto Marcello Panni a Villa Torlonia

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Il pittore Manlio Amodeo lo ha ritratto come un musico rinascimentale, nella buca d' orchestra di un palcoscenico su cui si stagliano portali e strutture architettoniche. Marcello Panni risponde con la musica all' omaggio dell' artista eseguito nel 2000, ora tra le opere suggestive della retrospettiva ''Il secondo sguardo'', curata da Claudio e Federico Strinati che il Casino dei Principi di Villa Torlonia a Roma dedica fino alla fine di ottobre al pittore e alla moglie Savina Tavano. Il compositore e direttore d' orchestra romano venerdì 30 settembre alle 17:30 eseguirà in una delle sale dell' esposizione i brani composti per i due artisti.

Panni, tra i protagonisti italiani dell'avanguardia e della post-avanguardia musicale del Novecento per aver diretto prime assolute di opere di Bussotti, Philip Glass, Berio, Feldman e D'Amico ed aver legato il suo nome ad interpreti di rilievo straordinario come Luciano Pavarotti, Edita Gruberova e June Anderson, è un appassionato e collezionista d'arte contemporanea e ha stretto rapporti di di amicizia con nomi di spicco dell'arte arte italiana del dopoguerra da Mario Schifano a Tano Festa, Sandro Chia, Mimmo Paladino, Luigi Ontani e, ovviamente, Manlio Amodeo e Savina Tavano. Nel concerto, promosso come la mostra da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, verranno eseguiti ''Incanto'' 4 pezzi per flauto solo (Andrea Biagini) dedicati ai quatto elementi; ''Malbrù'', variazioni per chitarra sola (Luigi Sini); e ''Zodiac Secondo'', 12 (come i segni zodiacali) Lieder, per flauto e chitarra.

