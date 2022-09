Elezioni: a Roma Fdi triplica voti, quasi 540 mila

(ANSA) - ROMA, 27 SET - FdI ha quasi triplicato i propri voti nel collegio uninominale per la Camera Lazio 1 (che corrisponde anche al territorio di Roma). Il partito guidato da Giorgia Meloni nella stessa circoscrizione nel 2018 ottenne 180.293 voti, con una percentuale dell'8,90, mentre in queste elezioni ha preso 539.316 316 voti con una percentuale del 29,94..

Se Fratelli d'Italia cresce, tutti gli altri dimezzano o comunque vedono una diminuzione dei propri voti. Il Pd oggi nella circoscrizione Lazio 1 alla Camera, come voti assoluti, arriva a circa 388 mila, ma in leggera flessione rispetto al 2018 quando ne prese 417 mila. Il Movimento 5 stelle ne prende invece quasi meno di un terzo: se alle scorse politiche i pentastellati hanno infatti ottenuto, nella circoscrizione di riferimento, quasi 658 mila voti, in questa tornata hanno votato per loro 265.810 aventi diritto. Piu' che dimezzati risultano anche i voti di Forza Italia e Lega: il partito di Berlusconi si ferma a circa 94 mila voti, contro i 234 mila del 2018. Stessa sorte per lo schieramento di Salvini che da 235.311 mila passa oggi a 89.698, ovvero al 4,98 %. Il neo terzo polo, ovvero la lista che fa riferimento a Italia Viva e Azione di Carlo Calenda, ha ottenuto circa il 170 mila voti, con una percentuale del 9,5 percento. (ANSA).