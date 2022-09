Con La bohème di Martone, la Rai vince Gran Prix Golden Prague

(ANSA) - ROMA, 25 SET - La Rai ha vinto il Grand Prix Golden Prague, il premio più prestigioso del festival internazionale organizzato dalla Czech TV, l'emittente nazionale ceca. Si tratta di un importante riconoscimento per il servizio pubblico italiano che ha vinto il Grand Prix, il premio principale, con "La bohème", film opera firmato da Mario Martone, prodotto da Rai Cultura e dal Teatro dell'Opera di Roma.

Per Rai - che ha partecipato all'intero progetto editoriale - "La bohème" ha costituito un'importante tappa del percorso di creazione di nuovi linguaggi che permettono al grande pubblico di avvicinarsi alla lirica. E questo - sottolinea Viale Mazzini - ha ancora una volta confermato la centralità del ruolo di servizio pubblico svolto da Rai.

La manifestazione, organizzata da Czech TV, è nata a metà degli anni Sessanta (quando era organizzata dalla Tv cecoslovacca) e nel tempo è diventata un importante riferimento per il grande pubblico e i professionisti del mondo della televisione e del teatro, vetrina insostituibile e unica di produzioni televisive incentrate su musica, danza e teatro.

