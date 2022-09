A Roma la fiera dei creativi, con uno sguardo alla solidarietà

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Sono oltre centosessanta gli espositori presenti alla fiera della creatività in corso a Roma.

E' la nona edizione di Abilmente Roma, il Salone delle Idee Creative organizzato da Italian Exhibition Group che si terrà fino a domenica 25 settembre alla Fiera di Roma. Tanti gli stand ma anche i corsi per imparare vecchie e nuove tecniche del fai-da-te.

Tra le novità di quest'anno l'area dedicata alle Arti di Filo, organizzata con la Corporazione delle Arti, che vede la presenza di scuole, associazioni, artigiane e ricamatrici. New entry dell'edizione di Roma è Sheep Italia, onlus che realizza coperte di lana per persone senza dimora e insegna loro a lavorare a maglia grazie a migliaia di volontarie e volontari da tutta Italia e dall'estero.

Arte, cultura e creatività sono al centro dell'edizione romana del Salone: altra novità è infatti La Via dell'Arte, uno spazio dedicato alla pittura e al colore a cura dell'associazione Strade Diffuse che sabato 24 settembre organizzerà una performance artistica collettiva in cui saranno coinvolti anche i visitatori.

Molti i corsi, workshop e dimostrazioni per carpire i segreti delle tecniche creative più disparate: dalla legatoria artigianale ai corsi di decorazione su complementi d'arredo, dalle bambole microscopiche ai gioielli in chiacchierino.

