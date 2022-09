Covid:Lazio; D'Amato, aumento contagi atteso, vacciniamoci

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Una inversione di tendenza nell'andamento del contagio Covid, come segnalato dai dati di oggi della Fondazione Gimbe, anche nel Lazio, "ce la aspettiamo" ma "la situazione è di gran lunga sotto controllo". A dirlo, a margine di un incontro al San Camillo Forlanini, è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Però - aggiunge D'Amato - noi ci attendiamo un aumento dei casi anche in virtù della stagione autunnale cui andiamo di fronte e anche perchè circola ancora il virus, ecco perchè consiglio fortemente di procedere alle vaccinazioni e ai richiami soprattutto per gli over 60 e per i fragili".

"Ci sono i vaccini aggiornati alle varianti - sottolinea -, si possono fare dal medico di base, in farmacia o prenotando con il sito Salute Lazio. Io veramente lo consiglio - insiste D'Amato - perchè significa mettersi in sicurezza rispetto a questo inverno". E sul fatto che molti che hanno la terza dose non vogliono fare la quarta, rileva: "Sì capisco che c'è questa tendenza ma il virus circola e i casi stanno lievemente aumentando, d'altronde il vaccino è gratuito, sicuro, aggiornato alle varianti, che cosa aspettiamo?". (ANSA).