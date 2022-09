Caso Omerovic: Zevi, ok istruttoria su cambio alloggio

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Ci siamo fin da subito interessati alla vicenda della famiglia Omerovic, che ovviamente ci ha enormemente colpito dal punto di vista emotivo ed umano. La famiglia, successivamente alla tragedia di Hasib, aveva fatto domanda per un cambio alloggio successivamente. L'istanza è stata sottoposta alla dovuta istruttoria, che oggi si è conclusa positivamente. Nel rispetto delle procedure, già nei prossimi giorni gli uffici si confronteranno con la famiglia per individuare la casa alternativa più idonea. L'alloggio precedentemente assegnato sarà invece destinato ai nuclei in graduatoria non appena terminati i necessari adempimenti amministrativi." Così, in una nota, l'Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi, e il Presidente e di Commissione Patrimonio e Politiche abitative, Yuri Trombetti.

Sarebbero al vaglio degli inquirenti 8 posizioni nell'indagine sulla vicenda di Hasib Omerovic, il 36enne precipitato il 25 luglio scorso dalla sua abitazione a Roma nel corso di una perquisizione delle forze dell'ordine. Al momento i pm di piazzale Clodio procedono per il reato di tentato omicidio ma non è escluso che nei prossimi giorni possano essere contestate altre fattispecie, tra cui il falso, alla luce dell'analisi della relazione di servizio che è stata acquisita.

In base alle verifiche effettuate nella zona di via Gerolamo Aleandri non ci sarebbero immagini degli impianti di videosorveglianza utili alle indagini. Intanto i legali della famiglia di Hasib hanno avuto un breve incontro con i titolari dell'indagine. (ANSA).