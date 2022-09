Roma: Mourinho, persa gara che si vinceva facilmente

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "E' andata male perché abbiamo perso una partita che si poteva vincere facile". Lo ha detto Josè Mourinho parlando in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 con l'Atalanta. "Non mi piacciono gli zero punti, però mi piacciono il gioco e lo spirito - ha proseguito -. E' una di quelle partite da cui non esco con un feeling negativo". Poi ha parlato del rigore non fischiato su Zaniolo nel primo tempo dopo il duello con Demiral.

"Sono andato dall'arbitro per chiedere perché non ha dato rigore a Zaniolo nel primo tempo. Io ai giocatori dico di non buttarsi, di dare sempre continuità. A Chiffi ho chiesto allora se fosse impossibile fischiare un rigore anche se il giocatore non si butta per terra. Se mi avesse detto sì, io allora avrei cambiato il mio allenamento e dico a tutti i miei giocatori di cadere. Ma lui non mi ha risposto, mentre il suo osservatore mi ha detto che dipende dai casi". Infine su Abraham: "Tammy è un ragazzo straordinario che vuole fare bene e soffre quando non lo fa. In questo momento vive un periodo poco felice. Ma zero critiche, è lo stesso un bravo ragazzo. Tornerà". (ANSA).