Ritrovano fede rubata, Questura Roma lancia appello

(ANSA) - ROMA, 06 SET - La Questura di Roma lancia, dal suo profilo Fb, un appello per rintracciare il proprietario di una fede, rubata durante una rapina, per riconsegnargliela.

"A seguito di alcuni arresti effettuati circa un anno fa dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma, dove furono assicurati alla giustizia 2 cittadini stranieri, furono rinvenuti numerosi oggetti trafugati, anche di ingente valore". Le indagini hanno consentito agli agenti di rintracciare, con non poca difficoltà, quasi tutti i legittimi proprietari.

Tutti tranne uno, il proprietario di una fede nuziale. All'interno dell'anello è incisa la scritta "Corrado 12.9.1967" e ciò fa ritenere agli inquirenti che possa appartenere ad una donna. Obiettivo è quindi cercare di individuare il proprietario in tempo proprio per il 12 settembre, data forse del matrimonio.

San Vitale invita a chi dovesse riconoscere l'anello a rivolgersi alla Questura chiamando il numero dell'Ufficio relazioni con il pubblico 0646864913. (ANSA).