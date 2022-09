Murales con Meloni 'strega' che porge mela a Biancaneve/Italia

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Una Giorgia Meloni nella veste di strega della famosa fiaba che tenta di ammaliare con una mela rossa Biancaneve, vestita con i colori dell'Italia, dietro la quale si nascondono, effigiati come i 7 nani, i principali leader del centrosinistra: è quanto si vede in un murales, comparso nelle vie del centro storico di Roma a firma Harrygreb, che intende rappresentare nelle intenzioni dell'autore, "la seduzione, ma nell'accezione negativa del termine, l'istigazione alla colpa, al male, con allettamenti e lusinghe". Dipende allora da "Biancaneve/Italia se accettare o meno l'offerta, con tutto ciò che ne consegue, o dare fiducia all'altro schieramento politico rappresentato come i nani un po' pavidi che si nascondono con la sua veste". (ANSA).