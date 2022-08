Scuola:domani al via nuovo anno,sindacati 'mancano 200mila prof'

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Riparte da domani il nuovo anno scolastico senza obbligo di mascherine, distanziamento e vaccinazione. Ma alcuni problemi rimangono sempre gli stessi, denunciano i sindacati della scuola. A partire dalla carenza di docenti, stimata in circa 200mila.

"Anche quest'anno scolastico prende l'avvio con molte incognite che hanno radici profonde: mi riferisco all'annoso problema del precariato; dobbiamo rilevare una carenza sulla copertura dei posti vacanti dei docenti, le cattedre in alcuni casi verranno coperte sotto al 50% rispetto alle disponibilità offerte dal ministero dell'Economia e bisognerà ricorrere a contratti a tempo determinato", dice all'ANSA Ivana Barbacci segretario Cisl Scuola.

I sindacati lamentano poi la non prevista presenza, quest'anno scolastico, del cosiddetto organico Covid. "Per due anni la scuola ha avuto un organico aggiuntivo a prima di 80mila persone tra docenti e Ata, poi di 40mila, invece quest'anno sembrerebbe che non ce ne sia bisogno, ma non è così", lamenta Marcello Pacifico di Anief. Secondo alcuni calcoli all'appello - nonostante sette i concorsi avviati, di cui cinque portati a termine - mancano 200 mila supplenze annuali. "E' sicuramente un anno che affrontiamo con maggiore positività rispetto agli ultimi anni trascorsi ma rimangono tanti problemi: mancano anche i dirigenti scolastici, i cui gli organici sono sottodimensionati per motivazioni economiche", afferma Cristina Costarelli presidente Anp Lazio. A mancare nel Lazio sarebbero circa 50 presidi, oltre 500 in Italia. (ANSA).