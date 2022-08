Incendio in deposito edile a Roma, vigili del fuoco a lavoro

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Un vasto incendio è divampato questa mattina intorno alle 10 in un deposito di materiali edili di circa 5000 mq a Roma. Il rogo ha interessato una struttura in via Della Magliana, all'altezza del civico 1247. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con due autobotti e il carro schiuma. L'incendio sta interessando l'intera area ed alcuni depositi che contenevano diversi materiali. Le operazioni di spegnimento e contenimento dell'incendio sono rese complicate dal forte vento. (ANSA).