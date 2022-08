Incastrato nel tunnel: salvato dai vigili del fuoco

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Dopo quasi 8 ore è stato tirato fuori,verso le 19.30, l'uomo rimasto incastrato in un cunicolo in via Innocenzo XI a Roma. L'uomo è stato affidato alle cure del 118. Si tratterebbe di uno dei componenti di una presunta banda di rapinatori che stavano scavando un tunnel per mettere a segno un colpo, probabilmente in una banca vicina. Per il crollo di una parte di asfalto un componente è rimasto incastrato.

Almeno altre tre persone, sospettate anche loro di appartenere alla banda, sono state sentite dai carabinieri. Quando l'uomo è stato portato in superficie è stato accolto da un lungo applauso dalle tante persone presenti che stavano seguendo le operazioni di salvataggio che si svolte svolte ad una profondità di circa sei metri. (ANSA).