Accoltella compagno dopo lite, arrestata 55enne vicino Roma

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, coordinati dalla Procura di Tivoli, hanno arrestato una 55enne di origini romene, residente a Mentana, accusata di tentato omicidio nei confronti del convivente, suo connazionale di 57 anni.

In base a quanto accertato dalle forze dell'ordine, nel tardo pomeriggio dell'8 agosto, al rientro dell'uomo in casa, sarebbe scoppiata tra i due una lite: la donna avrebbe accusato il compagno per lo scarso contributo che fornirebbe nella gestione dei figli e per la poca attenzione alle dinamiche familiari.

Quello che sembrava essere un diverbio come tanti è degenerato con la donna che ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito l'uomo con un fendente all'altezza del torace. La 55enne ha, poi, allertato i soccorsi e i Carabinieri della Stazione di Mentana e il personale sanitario. L'uomo è stato sottoposto ad intervento chirurgico, non è in pericolo di vita. (ANSA).