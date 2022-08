Omicidio Anzio: terzo arresto per accoltellamento Muratovic

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Nuovo arresto in relazione alla rissa conclusasi con l'omicidio di Leonardo Muratovic, avvenuta ad Anzio il 17 luglio scorso. La squadra Mobile di Rona e il commissariato locale hanno eseguito una misura cautelare in carcere a carico di un cittadino tunisino di 27 anni nato e cresciuto ad Aprilia, per le accuse di lesioni personali e violazione della legge sugli stupefacenti.

Il soggetto è accusato di aver preso parte alle fasi precedenti all'accoltellamento.

Per questa vicenda sono in carcere due fratelli di origini magrebine che due giorni dopo i fatti si sono costituti in una stazione dei carabinieri di Roma.

Nei loro confronti è stata notificata una nuova ordinanza nella quale viene contestata l'aggravante dei motivi abbietti e futili. I tre indagati sono accusati di avere aggredito con pugni e schiaffi Muratovic, per poi colpirlo con armi da taglio al petto ed al fianco, causandogli la morte. (ANSA).