Europei nuoto: Burdisso "Italia giovane e pronta a comandare"

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Siamo una squadra di giovani uniti e tutti amici, sappiamo divertirci e comandare in vasca. Anche nei prossimi anni ci saremo". Federico Burdisso, bronzo olimpico nei 200 farfalla, è pronto per gli Europei di nuoto al via da domani a Roma. "Emozioni? Sono sereno e tranquillo, gasato per il pubblico di casa, ma non sento tanto la pressione. Questa è una tappa di passaggio, perché l'obiettivo è Parigi 2024, ma dobbiamo comunque fare bene" ha proseguito il nuotatore azzurro a margine della presentazione degli Europei di nuoto al via domani. Sulla stima dei dieci ori fatta da Federica Pellegrini che l'Italia Team potrebbe raggiungere ha poi concluso: "E' un numero veritiero". (ANSA).