Nuoto: Pellegrini "Italia vincerà più di 10 ori agli Europei"

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "Sarà un europeo emozionante, questa è la nazionale più forte di sempre. Quanti ori vincerà l'Italia? Più di dieci". Nella inedita veste di madrina degli Europei di nuoto, Federica Pellegrini fa le previsioni sulle chance di vittoria azzurre nel giorno della presentazione dell'Italia Team. Il suo record nei 200 stile fatto registrare proprio nella Capitale nel 2009 è ancora in piedi. "Non me lo sarei aspettato - ammette la Divina - Nel giro di pochi anni sono stati battuti tutti, il mio è l'unico di quell'epoca che tiene botta. Qualcosa vorrà dire". E quando le chiedono se fosse pentita di aver lasciato senza provare ad allungare la sua carriera fino agli Europei in casa risponde senza esitare: "No, non sono pentita". "Con il senno di poi si fanno tante scelte differenti nella vita: se avessi nuotato un deficit diverso - continua riferendosi ai tempi in vasca- avrei preso delle decisioni differenti ma io sono comunque contenta così". La 'Divina', che già in occasione dei Mondiali di Budapest aveva confessato un pizzico di rammarico per aver realizzato di poter salire ancora sul podio, ha conlcuso: "Altri 8 mesi di allenamento non li avrei retti. E' logico che tutto cambia, vedendo tanti assenti e poi soprattutto l'Europeo in casa... Però non si possono fare i conti così". (ANSA).