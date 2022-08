A 15 anni Edoardo Guarini vince il Premio compilation

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - Edoardo Guarini, 15 anni (16 a novembre), di Santa Marinella (Roma), ha vinto la tappa romana di "Promuovi la tua musica", il tour contest ideato dalla cantautrice milanese Fanya Di Croce, nell'ambito del Villa Ada Festival. Con "eVa", una canzone che parla della non accettazione della fine di un rapporto, il giovane, che ha scelto come nome d'arte chiEdo, si è aggiudicato il "Premio compilation".

Sono stati una sessantina i cantanti, presentati dall'attore Andrea Standardi, che si sono esibiti nella tappa di Roma del contest, che punta ad accendere i riflettori sulla musica indipendente emergente. Gli appuntamenti del tour contest si succedono da quattro anni in tutta Italia e hanno permesso - spiegano gli organizzatori - fino ad oggi di portare in scena più di duemila nuovi artisti. A Villa Ada, Fanya Di Croce ha cantato il brano del suo ultimo singolo, "Diversi da ieri".

A premiare Edoardo Guarini è stata proprio la cantautrice milanese e il produttore Massimo Calabrese, presidente della giuria del contest, composta da critici e discografici: Marco Lecci, Massimo Di Muro, Maddalena Maglione e Gianluca Croce.

E' stato assegnato anche un premio speciale alla cantante Aurora Alessandroni e riconoscimenti ai gruppi Emancipo band e Unconventional Singers. (ANSA).