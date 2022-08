Incendio negli studios di Cinecittà, fiamme vicino alla casa del Grande Fratello

È stato spento l'incendio che ha interessato parte degli studi di Cinecittà e che ha interessato, secondo quanto afferma la società, una parte del vecchio set di Firenze.

Incendi: Roma, domato dai vigili del fuoco il rogo a Cinecittà

Salvi gli allestimenti di film famosi come The Young Pope o Jerusalem e paura rientrata per la casa del Grande Fratello, dove si gira da anni il reality, che si trova a poca distanza dal luogo dove è divampato l'incendio. Le fiamme sono state circoscritte dai Vigili del Fuoco e non ci sono né feriti né intossicati. Sul posto è intervenuta anche la protezione civile di Roma.