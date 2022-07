Aggredisce ex compagna con un coltello, arrestato 35enne

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - E' accusato di avere vessato e aggredito fisicamente la ex compagna. Per questo i carabinieri di Civitavecchia hanno arrestato un 35enne di Cerveteri con l'accusa anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto denunciato, la mattina del 27 luglio scorso, l'uomo si è recato presso l'abitazione della donna, 23enne di origine marocchina, e quando lei lo ha fatto entrare l'avrebbe immediatamente aggredita, prima verbalmente e poi fisicamente, cercando di strangolarla e non riuscendoci solo grazie all'intervento della madre di lei, presente in casa. L'uomo ha anche cercato di ferire la ragazza con un coltello da cucina.

Madre e figlie sono riuscite a contenerlo e a chiuderlo fuori casa e a contattare i carabinieri.

All'arrivo dei militari, appena la 23enne ha riaperto l'uscio di casa per farli entrare, l'uomo ha nuovamente cercato di aggredirla, venendo subito bloccato dai militari dell'Arma. Per l'uomo il gip ha disposto la misura del divieto di avvicinamento. (ANSA).