Avvocati: Majolo (Upa), istituzioni si impegno per i giovani

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - "Ho chiesto alle Istituzioni che le belle parole spese non restino lettera morta e che siano centrali per I dossier, sul tema, di questo e del prossimo Governo c'è bisogno che si faccia sentire la voce, non solo di questa categoria ma, in generale, quella dei giovani di ogni professione". Lo ha detto l'avvocato Claudia Majolo, presidente dell'Unione dei Praticanti Avvocati (Upa), che ha partecipato all'Università degli Studi La Sapienza di Roma al convegno intitolato "Università: professione forense e magistratura, quale futuro?".

Un incontro che, come sottolineato dalla senatrice Piarulli e dalla vice presidente della Scuola Superiore dell'Avvocatura Ollà, ha visto l'Unione Praticanti protagonista e parte attiva nell'organizzazione.

Il convegno è stato la prima occasione di confronto per discutere delle condizioni dei giovani avvocati e dei praticanti avvocati, oltre che per riflettere sulle proposte di riforma del corso di laurea in giurisprudenza e dell'accesso alla magistratura da noi elaborate. (ANSA).