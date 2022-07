Giubileo: Gualtieri, a breve piano,mezzo miliardo per strade

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "A breve presenterò un piano particolarizzato per il Giubileo. Rifaremo tutte le strade di Roma abbiamo mezzo miliardo per il rifacimento quasi completo di tutta la viabilità principale e gran parte della viabilità secondaria. La faremo fare ad Anas. Poi abbiamo il Pnrr, in cui come il Governo Roma ha presentato progetti a tutti i bandi". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo in Campidoglio al tavolo istituzionale degli Stati Generali per Expo 2030. "Lo facciamo con la consapevolezza di poter risolvere, non mettendoci delle pezze, ma in modo strutturale, i grandi temi che hanno visto Roma fare tanti passi indietro negli ultimi anni come trasporti e rifiuti", ha concluso. (ANSA).