Lazio: Zaccagni, spero di andare in doppia cifra

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Doppia cifra di gol? Vorrei raggiungerla, ovviamente bisogna lavorare tanto per riuscirci, prima di guardare le mie reti però dobbiamo pensare prima ai punti". Parola di Mattia Zaccagni, trequartista della Lazio, nella conferenza tenutasi oggi ad Auronzo di Cadore (Belluno).

"E' stato un anno molto positivo per me. Sono consapevole però di poter dare molto di più".

L'ex Verona tesse poi le lodi di Maurizio Sarri: "Per raggiungere grandi obiettivi bisogna guardare i piccoli dettagli. Il mister in questo è molto bravo, siamo consapevoli di poter dare di più dell'anno scorso". Tatticamente, Sarri gli chiede di "attaccare di più la porta quando la palla arriva dalla fascia opposta. L'anno scorso l'ho fatto di più rispetto a prima, ora cercherò di farlo sempre meglio". Per quanto riguarda il mercato, Mattia non ha dubbi: "Ci siamo rinforzati, siamo più forti dell'anno scorso. Casale e Cancellieri li conoscevo già, eravamo insieme al Verona, sono bravi ragazzi e ottimi acquisti". (ANSA).