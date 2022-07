Lazio, prenotazioni quarte dosi over 60, in mezz'ora oltre 3mila

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Sono già oltre 3 mila nella prima mezz'ora le prenotazioni effettuate per la quarta dose rivolta agli over 60 e le persone con fragilità. Accedendo sul portale regionale (https://prenotavaccino covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità è possibile effettuare la scelta della data e dell'hub per la somministrazione. E' possibile ricevere la quarta dose anche presso il proprio medico di medicina generale o presso una delle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale".

Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).