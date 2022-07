Vaccini:Lazio,13/7 alle 24.00 prenotazioni quarta dose over60

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Da mercoledì 13 luglio nel Lazio alle 24:00 saranno disponibili le prenotazioni per la quarta dose (seconda dose booster) del vaccino anti covid19 per gli over 60 e i soggetti fragili, a partire dai 12 anni, inseriti nella circolare del Ministero della Salute. La somministrazione, ricorda la Regione Lazio, deve avvenire trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della dose booster (terza dose) o dall'ultima infezione (data del test diagnostico positivo).

(ANSA).