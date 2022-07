Incendi Roma: Municipio, bonifica e lavaggio strade

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Questa mattina abbiamo svolto un nuovo sopralluogo alla presenza dell'assessora Sabrina Alfonsi, del presidente del V Municipio Mauro Caliste, di AMA e dei direttori dei Dipartimenti Ambiente e Rifiuti: nelle prossime ore saranno eseguite pulizia e lavaggio strade anche oltre l'area indicata nell'ordinanza e in tutti i quartieri più a ridosso dell'area dell'incendio". Così il presidente del VII Municipio, Francesco Laddaga. Inoltre da stamattina squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile (con l'ausilio di un mezzo pesante di movimento terra del SIMU) "sono al lavoro nell'area tra via Fadda e via Lizzani, per "soffocare" piccoli focolai che si sono rigenerati nella notte, la sorveglianza andrà avanti fino al definitivo spegnimento, che comunque richiederà ancora diverse ore". Monitorate anche le alberature su viale Togliatti "che non manifestano criticità". (ANSA).