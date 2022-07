Tenta estorsione a anziana inventando finto arresto figlio,preso

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Tuo figlio è stato arrestato per aver investito una donna che ora è in fin di vita. Rischia 8 anni di galera anche perché ha l'assicurazione scaduta. Se paga subito possiamo evitare il peggio. Le mando un avvocato a ritirare i soldi". Questo è quello che si è sentita dire al telefono un'ultraottantenne romana, ed è uno degli approcci più utilizzati per truffare e attuare condotte estorsive ai danni di anziani in questo periodo.

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Viminale, hanno individuato un sospetto e lo hanno seguito. L'uomo, poi identificato per un 36enne di origini campane, ha citofonato in un palazzo, è entrato ed uscito in pochi istanti e poi si è messo alla guida di una vecchia utilitaria. Percorse poche centinaia di metri, dal finestrino, ha lanciato un bancomat. A quel punto i poliziotti hanno bloccato l'uomo e recuperato il bancomat. Con una rapida indagine gli agenti hanno così ricostruito l'accaduto: un uomo, con fare tanto concitato e convincente, ha telefonato alla vittima fingendosi appartenente alle Forze dell'Ordine e raccontandole del finto incidente del figlio, le ha preannunciato la visita del finto avvocato. Il 36enne, poi fermato dalla Polizia di Stato, fingendosi appunto avvocato è andato nell'appartamento della vittima e minacciando la persona offesa e la necessità di risarcire il danno, l'ha costretta a farsi consegnare tutti i gioielli che aveva in casa, compresa la fede nuziale del marito, i contanti ed il bancomat.

Il falso avvocato, per evitare che l'anziana potesse telefonare a qualcun altro per chiedere aiuto, l'ha trattenuta al telefono fino a che non è avvenuta la consegna dei preziosi.

Il bancomat che l'uomo aveva lanciato dal finestrino era appunto quello della vittima; inoltre, perquisendo l'utilitaria, i poliziotti hanno recuperato tutti i gioielli. Il 36enne è stato arrestato. (ANSA).