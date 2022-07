Ryder Cup 2023: Onorato, grande opportunità per Roma

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "La Ryder Cup 2023 rappresenta una grande opportunità per Roma e genererà un importantissimo indotto economico. Faremo in modo che questo appuntamento lasci una importante legacy, con sempre più persone che si avvicineranno al golf nell'ambito di una competizione all'insegna del fair play e della grande bellezza". Lo ha detto l'assessore allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, al convegno 'Italy Best Golf', dal titolo 'Sport & Travel', organizzato in Campidoglio e dedicato anche all'analisi del turismo legato al golf in vista del torneo del prossimo anno.

"La Ryder Cup renderà ancora più amara la rinuncia ad organizzare le Olimpiadi del 2024 - ha proseguito Onorato - Brandizzeremo Roma, entreremo nelle scuole e faremo conoscere a tutti la portata dell'evento che Roma e l'Italia si preparano ad organizzare. Grazie al presidente della Federgolf, Franco Chimenti, per essere riuscito in un momento storico così complicato a portare a casa un evento di tale portata. E grazie anche a Gian Paolo Montali, dg del progetto Ryder Cup 2023, per la proficua collaborazione". (ANSA).