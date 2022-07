Roma: migliaia cittadini da oltre 24 ore con disservizio energia

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Migliaia di cittadini in zona San Giovanni a Roma con la corrente a singhiozzo da più di 24 ore.

Ieri sera dopo ore di blackout sono arrivati anche due imponenti gruppi elettrogeni che in mattinata hanno smesso di funzionare per sovraccarico di energia. La zona è in blackout e tante sono le lamentele di ristoratori, negozianti, utenti, supermercati.

"Il centralino si Acea non da spiegazione è rimanda ad altri numeri", spiega un negoziante. "Nessuno si è degnato di informare i cittadini, è una vergogna", dice un ristoratore.

Alcuni cittadini esasperati dalla situazione stanno anche pensando di fare una class action. "Ho un esame dopodomani, ho tutto nel pc ma ora è scarico, è per me un danno", dice Francesca. (ANSA).