Incendi Roma:Campidoglio premierà 'eroi' rogo di via Aurelia

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Insieme all'assessore allo Sport, Grandi eventi, moda e turismo, Alessandro Onorato, e alla consigliera Rachele Mussolini promotrice dell'iniziativa, il prossimo 11 luglio premieremo nell'Aula Giulio Cesare in Campidoglio gli animatori 'eroi' che hanno salvato dalle fiamme 33 bambini presenti all'interno del centro estivo Le Palme Sporting Club a seguito dell'incendio che si è sviluppato lo scorso lunedì sull'Aurelia", ad annunciarlo la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli. "Con orgoglio vogliamo rendere loro onore e ringraziarli per un gesto di grande coraggio. Con la loro prontezza e un forte senso di responsabilità, sono riusciti ad evitare conseguenze drammatiche per i piccoli ospiti del centro estivo. Il loro un bell'esempio di generosità", aggiunge la presidente Celli. (ANSA).