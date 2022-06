Spettacolo skate a Roma, 'siamo un mondo giovane e aperto'

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Pantaloni larghi o bermuda, maglietta extra large, berretto girato, una carta d'identità che a molti non permetterebbe di bere nemmeno negli Stati Uniti e skate sotto il braccio: benvenuti al World Street Skateboarding di Roma a Colle Oppio. La prima tappa d'avvicinamento a Parigi 2024, organizzata da World Skate con Sport e Salute e Fisr, non è solo un trampolino di lancio per l'Olimpiade, ma vuole essere anche un modo per abbinare sport e cultura. E quale occasione migliore della città eterna con lo skate park nato all'ombra del Colosseo e con vista sugli Champs Elysees. Insomma, urbano, giovane, aperto e sostenibile: lo street skateboarding ha tutto del fenomeno sportivo-culturale del momento e per una settimana, dal 26 giugno al 3 luglio, la Capitale si trasforma nel teatro di tutto questo. Duecentoventi atleti da tutto il mondo in un clima d'amicizia che li unisce tutti. "Lo skate è un mondo giovane e aperto, tutti quelli che skateano sono gentilissimi.

C'è un bellissimo rapporto ed è come se fossimo tutti fratelli" racconta Agustin Aquila, campione del team Italia. (ANSA).