Blitz ambientalisti sul Gra: Ultima generazione, 8 in Questura

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Chiedere al Governo di adottare misure adatte a contrastare il collasso ecoclimatico. Evitare che nei prossimi anni in Italia milioni di persone muoiano a causa delle ondate di calore, della siccità e della conseguente mancanza di acqua e cibo. Questo il motivo che ha spinto gli attivisti di Ultima Generazione a bloccare di nuovo il G.R.A. di Roma nel giorno di San Pietro e Paolo, "mentre alcuni romani cercavano refrigerio alle temperature torride andando al mare e altri si recavano al lavoro". Lo scrive il movimento Ultima generazione in una nota aggiungendo che otto di loro sono stati portati in questura. Il 27 giugno un'azione era saltata perchè "siamo stati fermati dalle forze dell'ordine prima". (ANSA).