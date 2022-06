A Frosinone vince Mastrangeli con centrodestra unito

Dopo aver sfiorato la vittoria già al primo turno, Riccardo Mastrangeli vince la sfida al ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Frosinone. L'assessore uscente ha vinto con il 55,32% sul candidato di centrosinistra, già in passato sindaco dem del capoluogo, Domenico Marzi, fermo al 44,68%. Il centrodestra si conferma così al governo del capoluogo Ciociaro.

Mastrangeli, appoggiato da 7 liste, aveva raggiunto al primo turno il 49,2% dei consensi e ha alle spalle una coalizione più che unita. A sostenere l'assessore, infatti, i tre partiti principali del centrodestra: Fratelli d'Italia, Forza Italia, e Lega. A perdere la sfida è Domenico Marzi, candidato del Pd, anche lui sostenuto da 7 liste, tra cui il Movimento 5 stelle che, con il proprio simbolo, aveva raggiunto al primo turno solo l'1,32%.

A giocare un brutto tiro a Marzi, già sindaco dal 1998 al 2007, e al centrosinistra in questo ballottaggio è stata Azione, che ha sparigliato le carte. Il partito locale aveva reso pubblica la volontà di appoggiare il candidato del centrodestra Mastrangeli poi il coordinamento provinciale ha lasciato la libertà di voto. Ma la parola fine alle speranze del centrosinistra l'ha probabilmente messa lo stesso Mauro Vicano, ex direttore della Asl locale, da sempre vicino ai dem, indicato inizialmente come candidato di coalizione del centrosinistra e poi candidato in solitaria con Azione di Carlo Calenda. Prima dei ballottaggi, Vicano aveva annunciato che avrebbe sostenuto Mastrangeli.

"Prendo atto che la città ha apprezzato l'amministrazione pregressa e ha ritenuto di dare continuità Questa è una considerazione che francamente non riesco a condividere sia dal punto di vista politico e storico, però ne prendo atto con estrema serenità. Ho formulato a Mastrangeli gli auguri di buona amministrazione", ha detto Marzi incassando la sconfitta.

Nella notte la vittoria del candidato del centrodestra ha fatto esplodere la festa nel comitato elettorale e nell'intera città. L'elezione di Mastrangeli è stata salutata anche con i fuochi d'artificio. (ANSA).