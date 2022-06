A Roma il primo convegno sulla biblioterapia a scuola

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Utilizzare il libro come strumento per gestire le relazioni nelle classi e aiutare gli studenti a riconoscere le proprie emozioni, oltre che per affrontare temi complessi: è il tema di cui si discuterà al convegno "Biblioterapia: il benessere a scuola attraverso i libri", in programma il 28 giugno 2022 all'auditorium della Biblioteca Nazionale di Roma. Dieci professionisti del mondo accademico e scolastico metteranno le loro competenze a disposizione degli insegnanti, nella prima giornata di studi internazionali dedicata alle possibili applicazioni didattiche di questa pratica. L'evento è promosso dal Centro per il libro e la lettura e realizzato con la collaborazione dell'Università degli Studi di Verona, prima università italiana ad aver avviato quest'anno un master di primo livello e un corso di aggiornamento professionale in biblioterapia.

Dopo la mattinata, dedicata all'approfondimento dei benefici che la biblioterapia può offrire, in particolare nell'ambito della formazione, il pomeriggio sarà dedicato all'applicazione concreta di questa pratica nella scuola. L'evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Centro per il libro e la lettura. I docenti che parteciperanno in presenza iscrivendosi all'indirizzo scuola.cepell@beniculturali.it riceveranno l'attestato valido ai fini formativi. (ANSA).