Festa Estate per 50 pluridisabili Polo Riabilitativo Nuova Sair

ROMA, 18 GIU - Attori, registi, artigiani, gelatai e pizzaioli. In queste vesti 50 giovani con pluridisabilità sono stati protagonisti ieri de "La nostra festa d'estate", al Centro Semiresidenziale del Polo Riabilitativo Nuova Sair che opera in accreditamento con la Asl Roma 2. All'evento hanno preso parte anche le famiglie, gli operatori sanitari e sociosanitari del Polo Riabilitativo e i cittadini, l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato e il presidente del Municipio V, Mauro Caliste.

"Una grande occasione di inclusione e incontro dopo due anni di covid - hanno commentato D'Amato e il presidente della cooperativa nazionale Nuova Sair, Rosario Riccioluti - che dimostra come, grazie ai programmi riabilitativi e ai laboratori di avviamento al lavoro attuati nella struttura, sia possibile realizzare l'integrazione delle persone diversamente abili".

Anche il presidente Caliste ha sottolineato il valore inclusivo dell'iniziativa "che, mettendo al centro le fragilità e mostrandone i punti di forza promuove una migliore accoglienza e nuove sinergie con il territorio".

Ad aprire la Festa d'Estate, organizzata nel grande parco del Polo Riabilitativo in via Paciotti a Tor Pignattara, è stata la compagnia teatrale Nuova Sair, composta da 15 ragazze e ragazzi e da alcuni operatori del Centro semiresidenziale, che hanno messo in scena una rivisitazione di Peter Pan. Altri ragazzi hanno messo in mostra gli oggetti realizzati artigianalmente nel corso dei laboratori di avviamento al lavoro "Lavor-Io". Altri ancora hanno servito ai partecipanti gelati, tranci di pizza e coppi di frittini. Altri hanno gonfiato e distribuito palloncini.

"L'incontro e lo scambio hanno una grande valenza terapeutica - ha sottolineato il ds del Polo Riabilitativo, Armando Cancelli - Per questo la nostra modalità di lavoro prevede il coinvolgimento delle famiglie e dei cittadini, come dimostra questa Festa ".

L'evento si è concluso col concerto dei Ladri di Carrozzelle, storico gruppo musicale italiano formato principalmente da artisti con disabilità, che ha fatto cantare e ballare tutti i partecipanti. L'appuntamento con la "Festa d'estate del Polo Riabilitativo Nuova Sair" sarà rinnovato ogni anno a giugno.

